На Сумщине СБУ блокировала контрабанду анаболических стероидов в Россию Контрабанду партии анаболических стероидов в РФ блокировали сотрудники Службы безопасности Украины в Сумской области.

По данным предварительного следствия, контрабандную поставку организовал житель города Середина-Буда. Анаболики мужчина заказывал на нелегальных украинских интернет-сайтах для перепродажи за границу. Клиентов он подыскивал в России через других участников сделки. Стероиды злоумышленник переправлял вне установленных пунктов пропуска на государственной границе для сбыта зарубежным сообщникам.

По оперативной информации, контрабандная схема работала почти полгода, а ежемесячно делец переправлял в Россию «товара» в среднем на 7000 долларов.

Разоблачили злоумышленника при перевозке очередной нелегальной поставки за рубеж.

Уголовное производство начато по ч. 1 ст. 14 и ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств сделки и других лиц, причастных к незаконной деятельности.

Блокировка контрабанды проходило под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области, сообщает СБУ.