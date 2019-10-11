Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:46129

На Сумщине СБУ блокировала контрабанду анаболических стероидов в Россию

Контрабанду партии анаболических стероидов в РФ блокировали сотрудники Службы безопасности Украины в Сумской области.

По данным предварительного следствия, контрабандную поставку организовал житель города Середина-Буда. Анаболики мужчина заказывал на нелегальных украинских интернет-сайтах для перепродажи за границу. Клиентов он подыскивал в России через других участников сделки. Стероиды злоумышленник переправлял вне установленных пунктов пропуска на государственной границе для сбыта зарубежным сообщникам.

По оперативной информации, контрабандная схема работала почти полгода, а ежемесячно делец переправлял в Россию «товара» в среднем на 7000 долларов.

Разоблачили злоумышленника при перевозке очередной нелегальной поставки за рубеж.

Уголовное производство начато по ч. 1 ст. 14 и ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств сделки и других лиц, причастных к незаконной деятельности.

Блокировка контрабанды проходило под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области, сообщает СБУ.

Право Контрабанда Стероиды

По тематике

18.03.2020 16:47

На Сумщине задержали военного контрабандиста

На Сумщине прекращена деятельность гражданина, который незаконно перемещал через государственную границу товары военного назначения....

В Шостке правоохранители обнаружили место накопления крупной партии нелегальных сигарет
14.03.2020 12:18

В Шостке правоохранители обнаружили место накопления крупной партии нелегальных сигарет

Сумской пограничный отряд в тесном взаимодействии с другими правоохранительными органами Сумщины принимает комплекс системных мер, направленных на противодействие незаконному перемещению...

У Сумах покажуть фільм-розслідування «Король контрабанди»
10.03.2020 16:20

У Сумах покажуть фільм-розслідування «Король контрабанди»

Команда незалежної агенції журналістських розслідувань Слідство.Інфо хоче познайомитися ближче з Сумами і презентувати свій новий фільм «Король контрабанди». Проблеми, про...

Сумчанку поймали в «Борисполе» на контрабанде эсктази
11.01.2020 18:24

Сумчанку поймали в «Борисполе» на контрабанде эсктази

Сотрудники Службы безопасности Украины помешали незаконному ввозу психотропных из страны Евросоюза....

На Сумщине СБУ провела обыски в магазинах
11.10.2019 11:35

На Сумщине СБУ провела обыски в магазинах

У организаторов контрабанды продукции известных торговых марок в Украине изъято товаров и наличных денег на более 100 млн гривен....

Новости

На Сумщине 1680 случаев коронавируса: подробности
Сегодня 09:38
В Сумах усилили карантин: полный перечень запретов
02.09.2020 16:40
Як у Сумах святкуватимуть День міста?
02.09.2020 16:31
У Сумах на День міста організовують спеціальні вечірні рейси комунального транспорту
Сегодня 15:48
На Сумщине СБУ блокировала контрабанду анаболических стероидов в Россию
Сегодня 15:46
В Сумах обвиняемый в убийстве сына останется под стражей
Сегодня 15:18
Через 5 лет в Сумах представили концепт реконструкции детского парка «Сказка»
Сегодня 14:54
В Шостке отремонтировали лицей за 16 млн грн
Сегодня 14:39
На Сумщине коронавирус добрался и до Ямполя
Сегодня 14:27
В Сумах в аварию попал 81-летний водитель (видео)
Сегодня 14:14
Суд оправдал лидера сумского «УКРОПа» Шестака
Сегодня 14:07
На Сумщине спасатели предотвратили лесной пожар
Сегодня 13:54
view counter

Статьи

Активність політичних сил на Сумщині: свято для пенсіонерів, безоплатна юридична допомога та безкоштовне морозиво
Сегодня 09:53
Бойлеры и отключение горячей воды ®
Вчера 16:53
Бюро правової допомоги Сумщини – осередки надання якісної правової допомоги жителям громад
Вчера 12:14
30 депутатів Сумської міської ради проігнорували звітування перед виборцями
02.09.2020 13:22
Почему покупать электроэнергию у ETG.UA выгоднее, чем у больших энергокомпаний? ®
02.09.2020 09:01
Ринок праці Сумщини: гендерні ознаки
01.09.2020 13:31
Зекоманда визначилася з кандидатами у мери
31.08.2020 19:48
Найкращі мами України отримали нагороди Національної премії «Мама року»
28.08.2020 10:01
Де на Сумщині знайти якість, комфорт і найбільш доступні ціни
27.08.2020 18:52
Кого найбільше потребують роботодавці Сумщини
26.08.2020 15:56
Фальстарт мера Сум: кульки із назвою партії, борди з особистим хештегом та зустрічі з громадянами у карантин
26.08.2020 11:33
Благодійне донорство – під загрозою! 1
20.08.2020 17:28
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.