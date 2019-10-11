На Сумщине СБУ блокировала контрабанду анаболических стероидов в Россию

По данным предварительного следствия, контрабандную поставку организовал житель города Середина-Буда. Анаболики мужчина заказывал на нелегальных украинских интернет-сайтах для перепродажи за границу. Клиентов он подыскивал в России через других участников сделки. Стероиды злоумышленник переправлял вне установленных пунктов пропуска на государственной границе для сбыта зарубежным сообщникам.
По оперативной информации, контрабандная схема работала почти полгода, а ежемесячно делец переправлял в Россию «товара» в среднем на 7000 долларов.
Разоблачили злоумышленника при перевозке очередной нелегальной поставки за рубеж.
Уголовное производство начато по ч. 1 ст. 14 и ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств сделки и других лиц, причастных к незаконной деятельности.
Блокировка контрабанды проходило под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области, сообщает СБУ.
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