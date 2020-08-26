На Сумщине спасатели ликвидировали масштабный пожар (видео) 3 сентября в 15:54 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул. Парковая в с. Успенка Бурынского района.

На место происшествия был направлен дежурный караул 23-й Государственной пожарно-спасательной части. Через 12 минут, прибыв на место происшествия, было установлено, что огонь охватил кровлю и перекрытие по всей площади, стены на площади до 60 кв. м и вещи домашнего обихода. Существовала угроза перекидывания огня на три рядом расположенные хозяйственные постройки. Для бесперебойной подачи воды осуществлялся ее подвез с помощью приспособленной техники.

В 16:24 пожар был локализован, а в 19:00 - потратив на тушение около 21 т воды, полностью ликвидирован.

Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 4 человека личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 3 трактора с бочками воды местных предприятий.

Вероятной причиной пожара стало короткое замыкание электросети, сообщает Управление ГСЧС ДСНС Украины в Сумской области.