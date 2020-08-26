На Сумщине спасатели ликвидировали возгорание автомобиля

К месту происшествия выезжал 37-й государственный пожарно-спасательный пост. По предварительным данным, водитель приехал на автомобиле домой, припарковал его и ушел заниматься своими делами. Через некоторое время его сын увидел, что внутри автомобиля происходит горение. С помощью имеющихся огнетушителей люди пытались самостоятельно укротить пожар. Поняв, что это им не под силу, обратились за помощью к спасателям.
В 18:19 пожар был локализован, в 18:29 - ликвидирован.
В результате пожара поврежден моторный отсек и лакокрасочное покрытие по всей площади, 2 колеса, салон автомобиля.
Предварительная причина пожара - короткое замыкание электросети.