В Глухове взломали сайт мэрии Неизвестные хакеры осуществили атаку на сайт Глуховского городского совета.

Об этом сообщила оператор по обработке информации и компьютерного обеспечения Ярослава Базурина.

Взлом ресурса был осуществлен 3 сентября. На главной странице сайта отображается текст: "ERROR 404 - Forbidden acess" (Ошибка 404-запрещенный доступ).

Корректная работа портала до сих пор не возобновлена.

В целом, совершенное тянет на уголовное производство по ч. 1 ст. 361 Уголовного кодекса Украины: незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей, повлекших искажение или уничтожение компьютерной информации или носителей такой информации. Подобные действия наказываются штрафом до семидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на тот же срок, пишет hlukhiv.info.