Жительнице Сумщины исполнилось 100 лет

Поздравить юбиляршу с днем рождения пришли глава Середина-Будского районного совета Николай Харитоненко, замглавы райсовета Сергей Певнев и глава районной ветеранской организации Станислав Гончаров.
Гости подарили цветы и ценный подарок, пожелали крепкого здоровья, мира и согласия, искренней любви и заботы родных, уважения и благополучия.
100 летний юбилей отметила Пелагея Николаевна Тульская, жительница поселка Михайловское Краснопольского района....
26 февраля отмечает свой 100-летний день рождения сумчанин, ветеран-пограничник Григорий Батурин....
Жительница Сум Анастасия Кузьмина отмечает сегодня вековой юбилей....
24 декабря жительница Ахтырки Анна Владимировна Лебеденко отпраздновала свой 100-летний юбилей....
К 100-летию Сумского областного художественного музея имени Никанора Онацкого управления культуры Сумской облгосадминистрации представило юбилейный календарь на 2020 год....