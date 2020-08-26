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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:31226

В Ахтырке сбили дедушку с внуком на велосипеде

Происшествие произошло сегодня, 4 сентября, около часа дня по улице Сумской в Ахтырке.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля ВАЗ-2115, совершил заезд на велосипед, на багажнике которого дедушка вез семилетнего внука.

В результате аварии водитель ВАЗа не пострадал. А вот дедушка с внуком от падения получили телесные повреждения и «скорой» госпитализированы в местную районную больницу.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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