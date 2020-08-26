«Останнім часом звернув увагу на те, що в нашому місті збільшилась кількість приватного транспорту. Це не є проблемою для інфраструктури міста і його жителів, якщо власники і водії не порушують правила дорожнього руху, а міська влада коректно регулює рух транспорту.

Так от. В місті Суми, вже достатньо давно, було реконструйовано дві вулиці - Воскресенську та Соборну. Також провулок Академічний, частину вулиці Першотравневої біля новозбудованого Конгресс центру та Зарічного суду. Так само в місті Суми ми маємо парк ім. І. Кожедуба, дитячий парк Казка, паркову зону між вулицею Псільська та річкою Псел, а саме знизу провулку Чугуївський, від провулку Дачний до бази відпочинку "Старі гусинці".

Всі ці місця, по своїй суті, являються зонами відпочинку, сюди приходять люди різних вікових категорій, різних фізичних можливостей - спортсмени, діти, люди похилого віку, також маломобільні верстви населення - це як інваліди і люди похилого віку, так і батьки з дитячими колясками. Всі ці люди мають право на безпечний та якісний відпочинок.

Нажаль, в нашому місті склалася така ситуація, що жодне з цих місць не дає і не може дати можливості безпечно відпочити так-як вони, дефакто, перетворилися на проїжджі частини або, в кращому випадку, в парковку особистого транспорту.

Гуляючи парком батьки з дитячими колясками повинні "пірнати" в кущі, велосипедисти заїжджати на клумби, люди похилого віку або інваліди в візках прикладати неймовірні зусилля для того, щоб дати дорогу (частіше за все) ОДНОМУ водію. Дати дорогу по тій простій причині, що він іде на авто. Їде по парку, по пляжу, по пішохідній вулиці. І він, де-юре, не порушує закон адже заборонні знаки відсутні, а те, що це парк або пішохідна вулиця нікого не хвилює.

Враховуючи вищесказане, прошу встановити знаки 3.1 "Рух заборонено" разом із знаком 5.33 "Пішохідна зона" або тільки знак 3.21 "В`їзд заборонено" в наступних місцях:

1) Знизу вулиці Олександра Онищенка при в`їзді в парк ім. І.Кожедуба як на правому так і на лівому заїзді.

2) При в`їзді в парк ім. І.Кожедуба з вулиці Гагаріна.

3) При в`їзді в парк ім. І.Кожедуба з вулиці Берегова в сторону Зеленого театру і тенісних кортів.

4)При в`їзді на частину провулку Академічний між корпусами УАБС збоку вулиці Герасима Кондратьєва.

5) При в`їзді на частину вулиці Першотравнева між Конгресс центром та Зарічним районним судом збоку вулиці Петропавлівської.

6) При в`їзді на вулицю Воскресенська по провулку Терезова

7) При в`їзді на вулицю Воскресенська по вулиці 9-го Травня.

При в`їзді в дитячий парк Казка з боку вулиці Троїцька, приблизно в районі стадіону, таким чином, щоб унеможливити заїзд в паркову зону.

9) При в`їзді в пляжно-паркову зону між вулицею Псільська та річкою Псел з боку Чугуївського провулку, як на правому так і на лівому заїзді, та провулку Дачний. Таким чином, щоб унеможливити заїзд у парково-пляжну зону.

10) При в`їзді в сквер Дружба з боку вулиці Горького.

В усіх цих місцях раніше були, або навіть до сих пір присутні знаки. На жаль їх або самовільно познімали, або ж вони в такому стані, що ніяк не впливають на рух приватних авто. Наприклад знак 3.1 без знака 5.33 нічого не вартий, а знак 5.33 без знаку 3.1 просто надає перевагу пішоходам при цьому не забороняє рух транспортних засобів, що не вирішує проблему.

Згідно п. 26.2 і п.26.3 Правил дорожнього руху ці знаки не обмежують рух службового та спеціального транспорту. Тобто підприємець зможе привезти товар, спецмашина зможе забрати сміття, люди які мешкають в зоні дії знаків зможуть вільно заїжджати, тощо.

Дана, достатньо дешева, міра підвищить популярність цих зон відпочинку, зменшить ризик травмування, зменшить ризик розвитку конфліктних ситуацій. І, що варто враховувати: менша кількість авто - менше навантаження на дорожнє покриття, а значить менше витрат з бюджету на його ремонт, а це вже мільйони гривень економії», - йдеться у петиції, підтримати яку можна за посиланням.