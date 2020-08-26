В Ямполе, где обнаружили первые случаи коронавируса, на самоизоляцию отправили 20 человек Сегодня, 4 сентября, в Ямпольской райгосадминистрации состоялось внеочередное заседание районной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

На заседании было объявлено, что в Ямпольском районе 4 сентября был обнаружен два первых случая заражения коронавирусом - заболело двое жителей районного центра. Один из которых переведен на лечение в Шосткинскую центральную районную больницу, второй - находится на самоизоляции, пишет yampil.info.

На заседании был утвержден план мероприятий по недопущению распространения заболевания в Ямполе. В частности, около 20 человек, контактировавших с больными, направят на двухнедельную самоизоляцию. Несмотря на то, что среди последних были медицинские работники, Ямпольская центральная районная больница продолжит работать в обычном режиме.

Ямпольчанам следует готовиться к усилению контроля за соблюдением требований карантина. Планируется активизировать работу мобильных групп и правоохранительных органов, которые будут контролировать соблюдение масочного режима в местах массового скопления людей, магазинах, вокзалах и транспорте.

Прекращение работы транспорта, предприятий общественного питания, учебных заведений - на данном этапе не планируется, ведь Ямпольский район, как и раньше, остается в зеленой зоне.

Следующее заседание районной комиссии ТЭБЧС запланировано на понедельник.