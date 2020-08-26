Сумського науковця відзначено грамотою Верховної Ради України Сумський державний університет, незважаючи на карантин, цього року продовжує діяльність щодо зростання обсягів виконання наукових проєктів на замовлення бізнесу, підприємств і організацій, а також науково-дослідних робіт, які фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету.

Наразі науковці університету виконують понад 770 договорів (контрактів) на створення і передачу науково-технічної продукції. Кількість і обсяг фінансування держбюджетних науково-дослідних робіт у 2020 році є найбільшим за історію існування університету: заклад отримав державну підтримку на виконання 58 проєктів, з яких 24 дослідження і розробки молодих вчених.

Загалом СумДУ щорічно виконує понад 1000 замовлень для понад 450 підприємств і організацій різних форм власності. Майже третина науково-дослідних робіт виконується для іноземних замовників з 25 країн світу, зокрема, США, Китаю, Німеччини, Великобританії, Саудівської Аравії тощо.

Ці досягнення – беззаперечна заслуга колективу вчених університету. Внесок одного з них нещодавно відзначено найвищим державним законодавчим органом. Грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед українським народом» нагороджено начальника науково-дослідної частини СумДУ Дениса Курбатова.