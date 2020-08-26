Областная комиссия ТЭБ и ЧС настаивает на введении в Сумах усиленных противоэпидемических мероприятий Сегодня, 4 сентября, прошло внеочередное заседание Сумской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

«Подчеркиваю в очередной раз, что жители Сумщины в обязательном порядке должны соблюдать профилактическия мероприятия, разработанные Минздравом: мытье рук, ношение масок, соблюдение дистанции, порядка работы учреждений и проведение мероприятий в период эпидемии. Что касается медицинской отрасли, то необходимо правильно выявлять больных на начальном этапе», - отметил замглавы Сумской ОГА Сергей Банников во время заседания комиссии.

Количество больных COVID-19 стремительно растет. Сейчас областной центр остается в «оранжевой» зоне уровня эпидемической опасности, «желтый» уровень - в городах Лебедин, Ромны и в Белопольском, Кролевецком, Недригайловском, Сумском районах.

Поэтому по итогам заседания членами комиссии было решено: Сумскому городском голове необходимо будет обеспечить введение усиленных противоэпидемических мероприятий на территории Сумской городской объединенной территориальной громады.

Также Сумскому, Лебединскому, Роменскому городским головам, главам Белопольской, Кролевецкой, Недригайловской, Сумской райгосадминистраций необходимо обеспечить посещение учебных заведений (в том числе автошкол) группами в количестве не более 20 человек за исключением учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированной художественного образования.

Областному Департаменту образования и науки, руководителям органов управления образованием в городах и районах области поручено принять соответствующие меры по исключению возможности допуска в учебные заведения участников образовательного процесса (соискателей образования, работников и педагогического персонала) с имеющимися симптомами респираторных заболеваний, а также контактных с подтвержденным или вероятным случаем COVID-19, лиц вернувшихся из регионов (стран) с широким распространением COVID-19.