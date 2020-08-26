Антирекорды COVID-19: на Сумщине - 89, в Сумах - 62 новых случаев заболеваний По состоянию на 5 сентября 2020 на Сумщине 1769 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки Covid-19 подтвердили у 89 человек (г. Сумы - 62, Сумской р-н - 3, Шостка - 1, Конотоп - 1, Ромни - 4, Ахтырка - 1, Глухов - 1, Белопольский р-н - 1 В. Писаревский - 1, Конотопский р-н - 1, Краснопольский р-н - 3, Белопольский р-н - 1, Ахтырский р-н - 1, Роменский р-н - 2, С-Будский - 4, Ямпольский р -н - 2).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 29 летальных случаев, из них 1 - за прошедшие сутки (Белопольский р-н).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 803 человека, из них за минувшие сутки - 19 (Сумы - 8, Шостка - 4, Конотоп - 1, Роменский р-н - 1, Сумской р-н - 2, Тростянецкий р-н - 3).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Суми было зафиксировано 903 случая заболевания, в Сумском районе - 117,

Белопольский район - 50,

Бурыньский район - 10,

пгт Великая Писаревка - 3,

г. Глухов - 17

Глуховский район - 8,

г. Конотоп - 88,

Конотопский район - 41,

Краснопольский р-н - 12,

Кролевецкий район - 84,

г. Лебедин - 17

Лебединский р-н - 1,

пгт Липовая Долина - 1 ,

Недригайловский район - 63,

г. Ахтырка - 72,

Ахтырский р-н - 20,

Путивльский район - 11

г. Ромны - 65,

Роменский район - 33,

Середино-Будский р-н - 26,

Тростянецкий район - 61,

г. . Шостка - 60,

Шосткинский р-н - 3.