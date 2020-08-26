Антирекорды COVID-19: на Сумщине - 89, в Сумах - 62 новых случаев заболеваний

За минувшие сутки Covid-19 подтвердили у 89 человек (г. Сумы - 62, Сумской р-н - 3, Шостка - 1, Конотоп - 1, Ромни - 4, Ахтырка - 1, Глухов - 1, Белопольский р-н - 1 В. Писаревский - 1, Конотопский р-н - 1, Краснопольский р-н - 3, Белопольский р-н - 1, Ахтырский р-н - 1, Роменский р-н - 2, С-Будский - 4, Ямпольский р -н - 2).
За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 29 летальных случаев, из них 1 - за прошедшие сутки (Белопольский р-н).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 803 человека, из них за минувшие сутки - 19 (Сумы - 8, Шостка - 4, Конотоп - 1, Роменский р-н - 1, Сумской р-н - 2, Тростянецкий р-н - 3).
По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Суми было зафиксировано 903 случая заболевания, в Сумском районе - 117,
Белопольский район - 50,
Бурыньский район - 10,
пгт Великая Писаревка - 3,
г. Глухов - 17
Глуховский район - 8,
г. Конотоп - 88,
Конотопский район - 41,
Краснопольский р-н - 12,
Кролевецкий район - 84,
г. Лебедин - 17
Лебединский р-н - 1,
пгт Липовая Долина - 1 ,
Недригайловский район - 63,
г. Ахтырка - 72,
Ахтырский р-н - 20,
Путивльский район - 11
г. Ромны - 65,
Роменский район - 33,
Середино-Будский р-н - 26,
Тростянецкий район - 61,
г. . Шостка - 60,
Шосткинский р-н - 3.