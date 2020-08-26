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В Кирилловке утонул житель Сум

Тело нашли в воде отдыхающие.

3 сентября, в 17.00, полиция проинформировала спасателей о том, что в районе центрального пляжа в пгт Кирилловка произошло событие на воде. 

Как выяснилось, местные жители обнаружили в воде человека, вытащили его на берег и передали работникам скорой медицинской помощи. К сожалению, реанимационные мероприятия успеха не перенесли, врачи констатировали смерть. Погибшим оказался житель г. Сумы.

Тело передали работникам полиции для проведения судмедэкспертизы. 

По факту происшествия соответствующие органы ведут расследование. Подразделения ГСЧС не привлекались, сообщает пресс-служба ведомства.

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