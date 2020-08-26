В Сумском СИЗО отремонтировали бесплатную камеру. За счет платных услуг Денег на ремонты бесплатных камер хватает уже не только в Киеве и первой из нестоличных отремонтированных камер стала камера в Сумах.

Министерство юстиции получило 710,6 тыс. грн, в том числе 20,4 тыс. грн в Сумах, за пользование камерами повышенного комфорта в СИЗО, сообщил глава министерства Денис Малюська в Facebook. По его словам, денег на ремонты бесплатных камер хватает уже не только в Киеве.

"Первым нестоличным городом, где был закончен ремонт бесплатной камеры (на 12 человек) за счет платных камер, стали Сумы (см. на фото, как было и стало)… Понимаю, что это еще не революционное обновление инфраструктуры, но вода камень точит. И особенно приятно, что эта "вода" не за счет налогоплательщиков", – отметил министр.



