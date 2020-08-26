Лента

admin
admin
Сегодня 15:58108

В Ахтырке с клумбы у ЦНАП украли хризантемы

Их только на прошлой неделе высадили работники КП «Благоустройство».

В ночь со 2 на 3 сентября с клумбы возле Центра предоставления административных услуг Ахтырского городского совета были похищены кусты цветов хризантем, которые только на прошлой неделе высадили работники КП «Благоустройство», передает Ахтырский портал.

"Ни совесть, ни камеры видеонаблюдения не останавливают "цветочных воров" нашего города. Так, стоимость похищенных цветов небольшая, но очень жаль труда людей, их сажали и надеялись, что клумбы в центральной части города станут его украшением и радовать глаз нашим гражданам" - отмечается в публикации.

Право

Новости

Антирекорды COVID-19: на Сумщине - 89, в Сумах - 62 новых случаев заболеваний
Сегодня 11:24
В Сумах усилили карантин: полный перечень запретов
02.09.2020 16:40
Як у Сумах святкуватимуть День міста?
02.09.2020 16:31
В Ахтырке с клумбы у ЦНАП украли хризантемы
Сегодня 15:58
Сегодня «Альянс» стартует в первой лиге (трансляция)
Сегодня 14:39
В Сумском СИЗО отремонтировали бесплатную камеру. За счет платных услуг
Сегодня 13:48
В Кирилловке утонул житель Сум
Сегодня 13:00
У Сумах освітяни запрошують батьків учнів пройти опитування щодо організації освітнього процесу
Сегодня 12:55
Сумського науковця відзначено грамотою Верховної Ради України
Сегодня 11:47
Сумчани просять звільнити зони відпочинку від автомобілів
Сегодня 10:39
Сумские футзалисты сыграют в Ривном (трансляция)
Сегодня 09:41
Кролевецький саксофоніст зняв кліп на відомий саундрек до фільму про Джеймса Бонда (відео)
Сегодня 08:17
view counter

Статьи

"Альянс" из Липовой Долины перед стартом в первой лиге
Сегодня 12:23
Андрей Деркач: У власти — эпидемия некомпетентности и жадности
Вчера 17:53
Активність політичних сил на Сумщині: свято для пенсіонерів, безоплатна юридична допомога та безкоштовне морозиво
Вчера 09:53
Бойлеры и отключение горячей воды ®
03.09.2020 16:53
Бюро правової допомоги Сумщини – осередки надання якісної правової допомоги жителям громад
03.09.2020 12:14
30 депутатів Сумської міської ради проігнорували звітування перед виборцями
02.09.2020 13:22
Почему покупать электроэнергию у ETG.UA выгоднее, чем у больших энергокомпаний? ®
02.09.2020 09:01
Ринок праці Сумщини: гендерні ознаки
01.09.2020 13:31
Зекоманда визначилася з кандидатами у мери
31.08.2020 19:48
Найкращі мами України отримали нагороди Національної премії «Мама року»
28.08.2020 10:01
Де на Сумщині знайти якість, комфорт і найбільш доступні ціни
27.08.2020 18:52
Кого найбільше потребують роботодавці Сумщини
26.08.2020 15:56
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.