В Ахтырке с клумбы у ЦНАП украли хризантемы Их только на прошлой неделе высадили работники КП «Благоустройство».

В ночь со 2 на 3 сентября с клумбы возле Центра предоставления административных услуг Ахтырского городского совета были похищены кусты цветов хризантем, которые только на прошлой неделе высадили работники КП «Благоустройство», передает Ахтырский портал.

"Ни совесть, ни камеры видеонаблюдения не останавливают "цветочных воров" нашего города. Так, стоимость похищенных цветов небольшая, но очень жаль труда людей, их сажали и надеялись, что клумбы в центральной части города станут его украшением и радовать глаз нашим гражданам" - отмечается в публикации.