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На Сумщине снова 89 новых случаев COVID-19: подробности

По состоянию на 6 сентября 2020 г. на Сумщине 1858 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 89 человек (Сумы - 54, Сумской р-н - 5, Конотоп - 1, Ромны - 3, Лебедин - 4, Белопольский р-н - 1, Глуховский р-н - 1, Тростянецкий р-н - 7, Белопольский р-н - 1, Роменский р-н - 7, С. Будский р-н - 1, Тростянецкий р-н - 4). 

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 29 летальных случаев.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 806 человек, из них за минувшие сутки - 3 (Тростянецкий р-н - 2, Ахтырский р-н - 1).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Суми было зафиксировано 957 случая заболевания, 

в Сумском районе - 122,

Белопольский район - 51,

Бурыньский район - 10,

Великая Писаревка - 3,

Глухов - 17,

Глуховский район - 9,

Конотоп - 89,

Конотопский район - 41,

Краснопольский р-н - 12,

Кролевецкий район - 91,

Лебедин - 21,

Лебединский р-н - 1, 

Липовая Долина - 1 ,

Недригайловский район - 64,

Ахтырка - 73,

Ахтырский р-н - 20,

Путивльский район - 11,

Ромны - 29,

Роменский район - 40,

Середино-Будский р-н - 27,

Тростянецкий район - 65,

Шостка - 60,

Шосткинский р-н - 3, 

Ямпольский р-н - 2.

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