На Сумщине снова 89 новых случаев COVID-19: подробности

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 89 человек (Сумы - 54, Сумской р-н - 5, Конотоп - 1, Ромны - 3, Лебедин - 4, Белопольский р-н - 1, Глуховский р-н - 1, Тростянецкий р-н - 7, Белопольский р-н - 1, Роменский р-н - 7, С. Будский р-н - 1, Тростянецкий р-н - 4).
За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 29 летальных случаев.
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 806 человек, из них за минувшие сутки - 3 (Тростянецкий р-н - 2, Ахтырский р-н - 1).
По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Суми было зафиксировано 957 случая заболевания,
в Сумском районе - 122,
Белопольский район - 51,
Бурыньский район - 10,
Великая Писаревка - 3,
Глухов - 17,
Глуховский район - 9,
Конотоп - 89,
Конотопский район - 41,
Краснопольский р-н - 12,
Кролевецкий район - 91,
Лебедин - 21,
Лебединский р-н - 1,
Липовая Долина - 1 ,
Недригайловский район - 64,
Ахтырка - 73,
Ахтырский р-н - 20,
Путивльский район - 11,
Ромны - 29,
Роменский район - 40,
Середино-Будский р-н - 27,
Тростянецкий район - 65,
Шостка - 60,
Шосткинский р-н - 3,
Ямпольский р-н - 2.