Как прошла "Ніч міста" в Сумах (фоторепортаж)

Новые муралы, фотозоны и перформансы в фоторепортаже "Суспільного".
Открыли его вечером на Театральной площади своим выступлением театр "Нянькины" и Dance centre "Artes".
На центральных улицах города действовали несколько десятков локаций, преимущественно выставки и фотозоны, устроили конкурс стрит-арта, выступали музыканты.
Проект "Спанчосы" художницы Светланы Качуровской был представлен у Сумской городской галереи.
На стене дома по ул. Соборная, 27 художники Егор Авдеенко и Евгений Осипенко создали мурал "Ночные странники".
Также свой мурал "Сказка рядом" на фасаде кафе в переулке 9 мая создавала Марина Феноти.
В 21:00 молодой любительский театр людей с недостатками "Мы есть" показал перформанс у фонтана на площади Независимости.
На крыше ТРЦ "Лабиринт" в рамках фестиваля состоялся концерт фортепианной музыки Елизаветы Левченко.
Театральный перформанс "Окна. Тени. Мы" показал семейный театр "Нянькины" в 22:30 в переулке Академическом. Выступление сопровождалось фаер-шоу.
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