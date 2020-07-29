Как прошла "Ніч міста" в Сумах (фоторепортаж) В Сумах 5 сентября в четвертый раз провели фестиваль посвященный Дню города - "Ніч міста".

Новые муралы, фотозоны и перформансы в фоторепортаже "Суспільного".

Открыли его вечером на Театральной площади своим выступлением театр "Нянькины" и Dance centre "Artes".





На центральных улицах города действовали несколько десятков локаций, преимущественно выставки и фотозоны, устроили конкурс стрит-арта, выступали музыканты.

Проект "Спанчосы" художницы Светланы Качуровской был представлен у Сумской городской галереи.





На стене дома по ул. Соборная, 27 художники Егор Авдеенко и Евгений Осипенко создали мурал "Ночные странники".

Также свой мурал "Сказка рядом" на фасаде кафе в переулке 9 мая создавала Марина Феноти.

В 21:00 молодой любительский театр людей с недостатками "Мы есть" показал перформанс у фонтана на площади Независимости.





На крыше ТРЦ "Лабиринт" в рамках фестиваля состоялся концерт фортепианной музыки Елизаветы Левченко.

Театральный перформанс "Окна. Тени. Мы" показал семейный театр "Нянькины" в 22:30 в переулке Академическом. Выступление сопровождалось фаер-шоу.