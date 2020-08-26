Лента

admin
admin
Сегодня 14:56200

"Альянс" обыграл "ВПК-Агро" в своем дебютном матче в Первой лиге

На домашнем стадионе в Сумах липоводолинцы имели ощутимое игровое преимущество, хотя по ходу матча им пришлось отыгрываться.

Матч первым номером начал "Альянс", однако забить быстрый мяч удалось гостям. Иван Будняк вошел в штрафную с левого фланга, дважды убрал на замахе защитника и выложил мяч на дальнюю штангу, где абсолютно неприкрытым остался Богдан Шмигельский. 

В самом конце первого тайма опытный Константин Ярошенко, снова удачно исполнил штрафной. Как и в кубковой игре с "Металлистом 1925", навес делался с левого фланга, но на этот раз никто из атакующих игроков мяча не коснулся, они лишь создали помехи голкиперу,  и тот зашел прямо в сетку. Команды ушли на перерыв при счете 1:1. 

Выйдя из раздевалки, хозяева сразу же взялись за дело, в то время как гости включились далеко не сразу. Если после удара Пиднебенного, защитник успел отвести угрозу своевременным блоком, то после прохода Агапова с правого фланга и сильного прострела, срезка Николая Ляшенко застала голкипера врасплох - "Альянс" повел в счете в результате автогола соперника.

И после гола хозяева действовали активно, могли даже довести дело до разгрома, но ограничились только голом Николая Агапова - 3:1. 

Добившись своего, хозяева постепенно успокоились, также успокоив соперника. Лишь в концовке вышедшему за две минуты до этого на замену Владиславу Горбаченко удалось сократить отставание в счете - 3:2. 

Самые интересные моменты матча и голы можно посмотреть в видеообзоре на клубном канале "Альянса": 


Спорт
view counter

Статьи

"Альянс" из Липовой Долины перед стартом в первой лиге
Вчера 12:23
Андрей Деркач: У власти — эпидемия некомпетентности и жадности
04.09.2020 17:53
Активність політичних сил на Сумщині: свято для пенсіонерів, безоплатна юридична допомога та безкоштовне морозиво
04.09.2020 09:53
Бойлеры и отключение горячей воды ®
03.09.2020 16:53
Бюро правової допомоги Сумщини – осередки надання якісної правової допомоги жителям громад
03.09.2020 12:14
30 депутатів Сумської міської ради проігнорували звітування перед виборцями
02.09.2020 13:22
Почему покупать электроэнергию у ETG.UA выгоднее, чем у больших энергокомпаний? ®
02.09.2020 09:01
Ринок праці Сумщини: гендерні ознаки
01.09.2020 13:31
Зекоманда визначилася з кандидатами у мери
31.08.2020 19:48
Найкращі мами України отримали нагороди Національної премії «Мама року»
28.08.2020 10:01
Де на Сумщині знайти якість, комфорт і найбільш доступні ціни
27.08.2020 18:52
Кого найбільше потребують роботодавці Сумщини
26.08.2020 15:56
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.