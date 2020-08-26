"Альянс" обыграл "ВПК-Агро" в своем дебютном матче в Первой лиге На домашнем стадионе в Сумах липоводолинцы имели ощутимое игровое преимущество, хотя по ходу матча им пришлось отыгрываться.

Матч первым номером начал "Альянс", однако забить быстрый мяч удалось гостям. Иван Будняк вошел в штрафную с левого фланга, дважды убрал на замахе защитника и выложил мяч на дальнюю штангу, где абсолютно неприкрытым остался Богдан Шмигельский.



В самом конце первого тайма опытный Константин Ярошенко, снова удачно исполнил штрафной. Как и в кубковой игре с "Металлистом 1925", навес делался с левого фланга, но на этот раз никто из атакующих игроков мяча не коснулся, они лишь создали помехи голкиперу, и тот зашел прямо в сетку. Команды ушли на перерыв при счете 1:1.

Выйдя из раздевалки, хозяева сразу же взялись за дело, в то время как гости включились далеко не сразу. Если после удара Пиднебенного, защитник успел отвести угрозу своевременным блоком, то после прохода Агапова с правого фланга и сильного прострела, срезка Николая Ляшенко застала голкипера врасплох - "Альянс" повел в счете в результате автогола соперника.

И после гола хозяева действовали активно, могли даже довести дело до разгрома, но ограничились только голом Николая Агапова - 3:1.

Добившись своего, хозяева постепенно успокоились, также успокоив соперника. Лишь в концовке вышедшему за две минуты до этого на замену Владиславу Горбаченко удалось сократить отставание в счете - 3:2.



Самые интересные моменты матча и голы можно посмотреть в видеообзоре на клубном канале "Альянса":



