В Сумах в аварию попали 4 авто (видео)

Выяснилось, что 24-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen Caddy, не придерживался безопасной дистанции и скорости движения, после чего допустил наезд на автомобиль Ford Focus. В дальнейшем, от удара, Volkswagen столкнулся с ВАЗ-2107, который двигался в попутном направлении, а Ford Focus, выехав на полосу встречного движения, совершил наезд на Ford Kuga.
Все транспортные средства получили механические повреждения. В больницу никого из участников ДТП не доставляли.
Стражи порядка оформили материалы ДТП и составили на водителя Volkswagen Caddy админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.
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