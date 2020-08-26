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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах в аварию попали 4 авто (видео)

Сообщение о ДТП, которое произошло на улице Леваневского, инспекторы получили 4 сентября, около 18 часов.

Выяснилось, что 24-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen Caddy, не придерживался безопасной дистанции и скорости движения, после чего допустил наезд на автомобиль Ford Focus. В дальнейшем, от удара, Volkswagen столкнулся с ВАЗ-2107, который двигался в попутном направлении, а Ford Focus, выехав на полосу встречного движения, совершил наезд на Ford Kuga.

Все транспортные средства получили механические повреждения. В больницу никого из участников ДТП не доставляли.

Стражи порядка оформили материалы ДТП и составили на водителя Volkswagen Caddy админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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