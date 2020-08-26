На Сумщине пожарный поезд тушил возгорание сухостоя

Очаг пожара находился в труднодоступной местности для автотранспорта, поэтому на тушение привлекли пожарный поезд со станции Хутор-Михайловский. Горение происходило на площади около 3,5 га. В 11:15 удалось остановить дальнейшее распространение огня и предотвратить опасность от расположенного рядом лесного массива. А в 13:57 пожар был ликвидирован.
Всего на обуздание возгорания привлекалось от «Укрзалізниці» - 7 человек и пожарный поезд.
По предварительным выводам специалистов, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.
2 сентября в 14:20 спасатели получили сообщение, что вплотную к жилому сектору с. Присеймье Конотопского района горит сухая растительность....
Сегодня, 31 августа, в 2:38 спасатели получили сообщение, что в с. Калиновка города Конотоп, горит частный жилой дом....
27 августа в 16:26, спасатели во второй раз в течение суток получили информацию о пожаре на четвертом этаже в 9-этажном...
26 августа в 13:50 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании в неэксплуатируемом двухэтажном здании на ул. Мира областного...
26 августа в 12:12 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки на ул. Довженко областного центра....