На Сумщине пожарный поезд тушил возгорание сухостоя 4 сентября в 10:38 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании сухой растительности в Ямпольском районе на железнодорожном перегоне Хутор-Михайловский - Свеса.

Очаг пожара находился в труднодоступной местности для автотранспорта, поэтому на тушение привлекли пожарный поезд со станции Хутор-Михайловский. Горение происходило на площади около 3,5 га. В 11:15 удалось остановить дальнейшее распространение огня и предотвратить опасность от расположенного рядом лесного массива. А в 13:57 пожар был ликвидирован.

Всего на обуздание возгорания привлекалось от «Укрзалізниці» - 7 человек и пожарный поезд.

По предварительным выводам специалистов, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.