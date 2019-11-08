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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:15138

В Сумах соревновались шашисты

6 сентября в клубе «Интеллект» СумГУ прошел турнир по шашкам ко Дню города Сумы.

В нем принимали участие 24 шашиста. В 7 возрастных категориях участники боролись за победу.

Победители и призеры:

Среди мужчин: 1 место - Вовк Сергей, 2 - Зигунов Евгений. Среди женщин - 1 место - Щербакова Зоя.

Среди ветеранов: 1 место - Редька Григорий, 2-е - Пьявка Николай, 3-е поделили - Рыбалка Николай и Стрижак Дмитрий.

Среди девушек: 1 место - Кайдаш Ангелина, 2-е - поделили Голуб Михалина и Северин Виктория, 3 - поделили Писарева Александра и Зигунова Полина.

Среди юношей 2008-2009 гг: 1 место - Стрижак Дмитрий, 2-е - Бакляк Артем, 3-е - Адамович Натан.

Среди юношей 2010-2012 гг: 1-е место - Пупченко Денис, 2-е - Писарев Платон, 3-е - Голуб Михаил.

Среди юношей 2006-2007 гг: 1-е место - Стрижак Тимофей, 2-е - Камчатный Даниил, 3-то- Зигунов Андрей.

Участники были награждены медалями, грамотами и денежными призами.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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