В Сумах уничтожают деревья на Театральной площади (видео)

Видео выложила в Фейсбуке сумчанка Валерия Горяева.
«Александр Лысенко, помогите остановить вырубку деревьев», - обратилась она к мэру Сум. Тот не ответил. А сумчане в комментариях были более чем красноречивы:
«Тю, він її ініціював, як він її зупинить?
Друзі, поки ми займаємося містом на етапі тушіння пожеж, доки будемо мати отакі "господарницькі" рішення. Ніхто вже тут нічо не зупинить, на жаль», - Дмитро Тіщенко.
«Они всё таки их додавили? Мне еще интересно, это вообще ОК по технике безопасности давить ковшом дерево? Слышала, бывают альтернативные способы срезания деревьев», - Olha Devos.
«Там уже останавливать нечего...», - Petrenko Tanya.
«Просто жуть! Там такие красивые кусты спиреи росли. Весь город фотографировался, когда они цвели.
Варварство так относиться к рекреационным зонам города, которых, к тому же, не так много», - Татьяна Мазыло.
«Больше плитки,везде плитку, все в плитку!», - Daniil Kovgan.
«Вот же презервативы дырявые! Как можно так поступать с родным городом? Саранча...», - Maxim Edel.
«Какие идиоты. Лучше б они речки и лесопосадки чистили с таким усердием. Во всем мире завидуют нашей зелени и строят дома вокруг деревьев, а наш безмозглый управитель только плитку и умеет стелить, криво и без стоков...», - Alexandra Frolkova.
«Это вам предвыборная программа Лысенка! Пох на мнение сумчан, все вырезать и закатать в плитку...Человек без малейшего понятия красоты и уюта в городе», - Aleksandr Str.
«В общем запомнили все...
И никогда, НИКОГДА не пускайте их в парки и скверы...
Для "покращення"», - Alexey Dubovik.
«Пи..ецдослез. Сердце сжалось, это была изюминка, они были прекрасны, весной невероятны. Пидарасы ублюдошные, твари недалекие!!! других слов я подбирать не собираюсь, это преступление против красоты на уровне убийства!!!! Ненавижу, призираю, так там и передайте, лично от Белокур привет. Какая скотина подписала приказ??» - Nadiia Bilokur.
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