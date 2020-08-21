Сумские футзалисты одержали первую победу в сезоне (+видео)

Точными ударами отметились Руслан Острога, Василий Кефа, Дмитрий Игумнов и Роман Горпинич, который поразил собственные ворота.
«Кардинал-Ривне» - АФФК «Сумы» 3:4
Голы: Кручок, 8, Шпигарь, 8, Кожемяка, 40 - Острога, 16, Кефа, 18, Игумнов, 28, Горпинич, 35 (в свои ворота).
Другие матчи тура:
Энергия (Львов) 3-1 ИнБев (Житомир)
ДЕ Трейдинг (Николаевка) 2-2 ХИТ (Киев)
Монолит-Viva Cup (Харьков) 3-7 Продексим (Херсон), Николай Белоцерковец отметился хет-триком.
Сокол (Хмельницкий) 1-9 Ураган (Ивано-Франковск), Артем Фаренюк отметился дублем.
После трех туров на счету сумчан 3 очка и седьмое место (из 10) в турнирной таблице. Лидирует «Продэксим» - 9, дальше – «Ураган» и «Энергия» - по 7.
Следующий матч АФФК «Сумы» проведет дома на следующей неделе против хмельницкого «Сокола», у которого тоже 3 очка.
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