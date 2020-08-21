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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 22:36243

Сумские футзалисты одержали первую победу в сезоне (+видео)

В матче третьего тура чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге АФФК «Сумы» на выезде переиграли «Кардинал-Ривне» 4:3.

Точными ударами отметились Руслан Острога, Василий Кефа, Дмитрий Игумнов и Роман Горпинич, который поразил собственные ворота.

«Кардинал-Ривне» - АФФК «Сумы» 3:4

Голы: Кручок, 8, Шпигарь, 8, Кожемяка, 40 - Острога, 16, Кефа, 18, Игумнов, 28, Горпинич, 35 (в свои ворота).

Другие матчи тура:

Энергия (Львов) 3-1 ИнБев (Житомир)

ДЕ Трейдинг (Николаевка) 2-2 ХИТ (Киев)

Монолит-Viva Cup (Харьков) 3-7 Продексим (Херсон), Николай Белоцерковец отметился хет-триком.

Сокол (Хмельницкий) 1-9 Ураган (Ивано-Франковск), Артем Фаренюк отметился дублем.

После трех туров на счету сумчан 3 очка и седьмое место (из 10) в турнирной таблице. Лидирует «Продэксим» - 9, дальше – «Ураган» и «Энергия» - по 7.

Следующий матч АФФК «Сумы» проведет дома на следующей неделе против хмельницкого «Сокола», у которого тоже 3 очка.

Спорт АФФК Сумы Футзал

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