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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Команды с Сумщины стартовали в чемпионате Украины среди аматоров

5-6 сентября прошел первый тур чемпионата Украины по футболу среди аматоров.

ФК «Виктория» из Николаевки с Белопольщины в группе 2 играла на выезде против ФК «Белая Церковь». Команда Артема Радионова обыграла хозяев со счетом 0:2. В первом тайме гол забил Владимир Аржанов, во втором - Юрий Цапий удачно реализовал пенальти.

В группе 3 прошло дерби Сумщины: ФК «Тростянец», который в субботу отыграл матч чемпионата области через сутки играл против ФК «Сумы» в чемпионате Украины. Гости раскатали хозяев 0:4. Авторы голов: Вадим Шаврин (13, 34) и Валерий Куценко (47, 49).

Спорт Виктория Николаевка ФК Сумы ФК Тростянец Футбол

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