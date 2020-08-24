Команды с Сумщины стартовали в чемпионате Украины среди аматоров

ФК «Виктория» из Николаевки с Белопольщины в группе 2 играла на выезде против ФК «Белая Церковь». Команда Артема Радионова обыграла хозяев со счетом 0:2. В первом тайме гол забил Владимир Аржанов, во втором - Юрий Цапий удачно реализовал пенальти.
В группе 3 прошло дерби Сумщины: ФК «Тростянец», который в субботу отыграл матч чемпионата области через сутки играл против ФК «Сумы» в чемпионате Украины. Гости раскатали хозяев 0:4. Авторы голов: Вадим Шаврин (13, 34) и Валерий Куценко (47, 49).
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