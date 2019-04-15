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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Харьковский мост в Сумах стал красно-черным

Около 20 сумчан 6 сентября перекрасили Харьковский мост в красно-черные цвета.

Красили красной краской по черной, которой мост перекрасили коммунальщики на прошлой неделе.

Инициатор - сумчанка Юлия Витковская на своей странице в Facebook на прошлой неделе написала, что собирает средства на перекраску моста в патриотические цвета и ищет волонтеров.

Собрали более 4000 грн, за эти средства покрасили красно-черный цвет, остальные деньги хотят использовать на перекрашивание других мостов. Первый в планах городов по улице Черновола.

Напомним: с 2014 года мост был желто-голубым, пишет Суспільне.

Общество Харьковский мост

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