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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:47259

Трое самбисток с Сумщины поедут на чемпионат мира

На выходных в Каролино-Бугазе Одесской области проходил кубок Украины по самбо «Юная Украина».

Воспитанники роменского тренера Д.Богуша Анна Охрименко и Юлия Засульская, а также ахтырского В. Кисиля Ярина Федорченко выиграли турнир и отобрались на чемпионат мира.

Также с медалями сумчане Денис Литвин – 2 место и Алиса Канюк – 3 место (тренеры К Мачула) и Игорь Басанець – 3 место (тренер О. Квитченко).

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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