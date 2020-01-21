Трое самбисток с Сумщины поедут на чемпионат мира На выходных в Каролино-Бугазе Одесской области проходил кубок Украины по самбо «Юная Украина».

Воспитанники роменского тренера Д.Богуша Анна Охрименко и Юлия Засульская, а также ахтырского В. Кисиля Ярина Федорченко выиграли турнир и отобрались на чемпионат мира.

Также с медалями сумчане Денис Литвин – 2 место и Алиса Канюк – 3 место (тренеры К Мачула) и Игорь Басанець – 3 место (тренер О. Квитченко).