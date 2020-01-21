Трое самбисток с Сумщины поедут на чемпионат мира

Воспитанники роменского тренера Д.Богуша Анна Охрименко и Юлия Засульская, а также ахтырского В. Кисиля Ярина Федорченко выиграли турнир и отобрались на чемпионат мира.
Также с медалями сумчане Денис Литвин – 2 место и Алиса Канюк – 3 место (тренеры К Мачула) и Игорь Басанець – 3 место (тренер О. Квитченко).
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