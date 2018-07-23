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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Тростянце прошел чемпионат Украины по гонкам на лыжероллерах

5-6 сентября в Тростянце проходил чемпионат Украины по гонкам на лыжероллерах среди ветеранов.

Соревнования проходили на объездной дороге по ул. Гришина. В соревнованиях принимали участие ветераны лыжного спорта из Киева, Харькова, Чернигова, из Сумской, Киевской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Ривненской областей.

Результаты первого дня соревнований:

- в возрастной категории 80 - 84 лет на дистанции 3 км победил Нестеренко Юрий (г. Харьков);

- в возрастной категории 60 -64 года на дистанции 8,5 км: 1 место - Туркин Анатолий (г. Харьков), 2 место - Кривошей Сергей (г. Киев), 3 место - Калашников Владимир (г. Харьков);

- в возрастной категории 65 - 69 лет на дистанции 8,5 км; 1 место - Николай Лободин (г. Тростянец), 2 место - Алексей Довгополик (Сумская обл.), 3 место - Петр Савчук (Киевская обл.);

- в возрастной категории 70 -74 года на 3 км среди женщин 1 место у Галины Николаенко (г. Харьков);

в возрастной категории 70-74 года на 8,5 км 1 место - Владимир Шепелев (г. Харьков).

На второй день:

- среди женщин в возрасте 30-34 года на дистанции 5 км - Шевченко Ольга (Сумская обл.) - 1 место;

- среди женщин в возрасте 40-45 лет на 8,5 км - Марченко Елена (Сумская обл.) - 1 место;

- среди мужчин в возрасте 60-64 года на дистанции 10 км - Калашников Владимир (г. Харьков) - 1 место; Туркин Анатолий (г. Харьков) - 2 место, Кривошей Сергей (г. Киев) - 3 место;

- среди мужчин в возрасте 65-69 лет на дистанции 10 км - Довгополик Алексей (Сумская обл.) - 1 место, Лободин Николай (г. Тростянец) - 2 место;

- среди мужчин в возрасте 70-74 года на дистанции 10 км - Шепелев Владимир (г. Харьков) - 1 место;

- среди мужчин в возрасте 80-84 года на дистанции 3 км - Нестеренко Юрий (г. Харьков) - 1 место;

- среди женщин в возрасте 65-69 лет на дистанции 5 км - Николаенко Галина (г. Харьков) - 1 место;

На дистанции 15 км победителями стали:

- среди мужчин в возрасте до 30 лет - Бабич Александр (г. Харьков);

- среди мужчин в возрасте 30-34 года - Шевченко Александр (Сумская обл.);

- среди мужчин в возрасте 35-39 лет победу праздновали харьковчане - Щепа Стас (1 место), Дробин Александр (2 место), Умрихин Роман (3 место);

- среди мужчин в возрасте 40-44 года - Ершов Руслан (г. Харьков) - 1 место, Чигирик Максим (г. Киев) - 2 место;

- среди мужчин в возрасте 45-49 лет - Заболотный Павел (Киевская обл.) - 1 место, Бабенко Юрий (Ровенская обл.) - 2 место, Сидорчук Петр (Ровенская обл.) - 3 место;

- среди мужчин в возрасте 50-54 года - Гриньков Юрий (Ивано-Франковская обл.) - 1 место, Позняк Игорь (г. Чернигов) - 2 место, Осипчук Юрий (Ровенская обл.) - 3 место;

- среди мужчин в возрасте 55-59 лет - Ляхов Сергей (г. Харьков) - 1 место, Чех Виталий (г. Харьков) - 2 место, Величко Серигй (г. Харьков) - 3 место.

Всеукраинские соревнования по гонкам на лыжероллерах проходили по инициативе и поддержке Министерства молодежи и спорта Украины, ОО «Всеукраинский союз любителей лыжных гонок Украины». Организаторами соревнований являются спортсмен-ветеран, депутат Тростянецкой городского совета Николай Лободин и Тростянецкий городской совет.

Спорт Лыжероллеры

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