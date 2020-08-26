В Сумах уже больше тысячи случаев коронавируса Об этом сегодня, 7 сентября, на аппаратном совещании сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, за последние сутки в Сумах подтвержден 61 новый случай. Всего уже 1018 случаев. Из них 955 взрослых и 63 детей. Всего по Сумам 8 летальных случаев. За сутки 17 человек выздоровело.