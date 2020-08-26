На Сумщине очередной коронавирусный рекорд За воскресенье, 6 сентября, в Сумской области подтверждено 105 новых случая заболевания COVID-19.

Об этом сегодня, 7 сентября, на аппаратном совещании сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, всего на Сумщине подтверждено 1963 случая, из них 105 за последние сутки. 823 человека выздоровело, из них 17 за вчера.