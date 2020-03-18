Владимир Войтенко ни в чем не виноват Суд признал первого заместителя мэра Сум Владимира Войтенко невиновным.

Сегодня, 7 сентября, в Заречном райсуде Сум объявили приговор по делу первого заместителя городского головы Сум Владимира Войтенко.

Его обвиняли в несанкционированном вмешательстве в работу автоматизированных систем, что привело к подделке информации, совершенное повторно (ч. 2 ст. 361 УК Украины) и присвоении официального документа, совершенное в личных интересах (ч.1 ст. 357 УК Украины).

Суд постановил признать Владимира Войтенко невиновным и оправдать в связи с недоказанностью вины.

Напомним: Владимира Войтенко обвиняли в том, он, не будучи депутатом, на сессии голосовал чужой карточкой за решение об утверждении результатов мусорного конкурса в 2015 году. С тех пор прошел еще один конкурс, а тарифы на вывоз мусора в Сумах выросли в несколько раз.