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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:51462

Владимир Войтенко ни в чем не виноват

Суд признал первого заместителя мэра Сум Владимира Войтенко невиновным.

Сегодня, 7 сентября, в Заречном райсуде Сум объявили приговор по делу первого заместителя городского головы Сум Владимира Войтенко.

Его обвиняли в несанкционированном вмешательстве в работу автоматизированных систем, что привело к подделке информации, совершенное повторно (ч. 2 ст. 361 УК Украины) и присвоении официального документа, совершенное в личных интересах (ч.1 ст. 357 УК Украины).

Суд постановил признать Владимира Войтенко невиновным и оправдать в связи с недоказанностью вины.

Напомним: Владимира Войтенко обвиняли в том, он, не будучи депутатом, на сессии голосовал чужой карточкой за решение об утверждении результатов мусорного конкурса в 2015 году. С тех пор прошел еще один конкурс, а тарифы на вывоз мусора в Сумах выросли в несколько раз.

Право Владимир Войтенко

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