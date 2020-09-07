На Сумщине 1963 случая заболевания COVID-19: подробности По состоянию на 7 сентября на Сумщине 1963 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки Covid-19 подтвердили в 105 человек (Сумы - 61, Сумской р-н - 9, Конотоп - 16, Ромны - 2, Белопольский р-н - 12, Бурынский р-н - 1, Кролевецкий р-н - 2 , Тростянецкий р-н - 2).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 29 летальных случаев.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 823 человека, из них за минувшие сутки - 17 (Сумы).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 1018 случаев заболевания, в Сумском районе - 131, Белопольский район - 63, Бурынский район – 11, пгт Великая Писаревка - 3, г. Глухов – 17, Глуховский район - 9, г. Конотоп - 104, Конотопский район - 42, Краснопольский р-н – 12, Кролевецкий район - 93, г. Лебедин – 21, Лебединский р-н - 1, пгт Липовая Долина - 1, Недригайловский район - 64, г. Ахтырка - 73, Ахтырский р-н – 20, Путивльский район – 11, г. Ромны - 70, Роменский район - 40, Середина-Будский р-н – 27, Тростянецкий район - 67, г. Шостка - 60, Шосткинский р-н - 3, Ямпольский р-н - 2.