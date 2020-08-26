Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:35662

В Сумах не хватает коронавирусных коек

В Сумах наблюдается увеличение нагрузки на медицинскую сеть в связи с увеличением числа выявленных случаев заболевания COVID-19.

Об этом сегодня, 7 сентября, на аппаратном совещании сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

- Участились обращения пациентов с признаками пневмонии к семейным врачам. Также у нас значительная перегрузка коечного фонда больными с тяжелым течением коронавирусной болезни и ее осложнений.

На сегодня в городской больнице № 5 на лечении на 27 койках находится 31 человек, из них 9 человек на кислородной поддержке, один пациент на не инвазивной вентиляции и две больных на ИВЛ. В городской детской больнице лечатся 13 детей, один ребенок с подтвержденным диагнозом, 12 имеют клинические проявления и находятся с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Сегодня в 5-й горбольнице разворачиваем дополнительно 20 коек для госпитализации больных. Также с Министерством здравоохранением прорабатываем вопрос возможности открытия 4-й горбольницы как больницы второй волны для госпитализации больных.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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