В Сумах не хватает коронавирусных коек

Об этом сегодня, 7 сентября, на аппаратном совещании сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.
- Участились обращения пациентов с признаками пневмонии к семейным врачам. Также у нас значительная перегрузка коечного фонда больными с тяжелым течением коронавирусной болезни и ее осложнений.
На сегодня в городской больнице № 5 на лечении на 27 койках находится 31 человек, из них 9 человек на кислородной поддержке, один пациент на не инвазивной вентиляции и две больных на ИВЛ. В городской детской больнице лечатся 13 детей, один ребенок с подтвержденным диагнозом, 12 имеют клинические проявления и находятся с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Сегодня в 5-й горбольнице разворачиваем дополнительно 20 коек для госпитализации больных. Также с Министерством здравоохранением прорабатываем вопрос возможности открытия 4-й горбольницы как больницы второй волны для госпитализации больных.
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