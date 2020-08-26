В Сумах чуть не взлетел на воздух гаражный кооператив Пожарные предотвратили взрыв 4-х газовых установок, ликвидируя пожар в гаражном кооперативе.

Сегодня, 7 сентября, в 4:00 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о сильном задымлении на территории одного из гаражных кооперативов по ул. Героев Крут.

К месту происшествия было направлено отделение дежурного караула 2-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что на открытой территории огонь охватил мусор на площади 20 кв. м, также горение начало происходить внутри двух гаражей. Проведя разведку, было установлено, что в одном из гаражей находятся 4 газовые установки, одна из которых уже начала пылать. Спасатели предотвратили взрыв данных установок и не позволили огню распространиться на другие гаражи.

В 4:45 возгорание было локализовано, в 5:55 - потратив на тушение 10 т воды ликвидировано.

Всего на тушение было привлечено одна единица специальной техники и 4 человека личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.