В Сумах чуть не взлетел на воздух гаражный кооператив

Сегодня, 7 сентября, в 4:00 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о сильном задымлении на территории одного из гаражных кооперативов по ул. Героев Крут.
К месту происшествия было направлено отделение дежурного караула 2-й государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что на открытой территории огонь охватил мусор на площади 20 кв. м, также горение начало происходить внутри двух гаражей. Проведя разведку, было установлено, что в одном из гаражей находятся 4 газовые установки, одна из которых уже начала пылать. Спасатели предотвратили взрыв данных установок и не позволили огню распространиться на другие гаражи.
В 4:45 возгорание было локализовано, в 5:55 - потратив на тушение 10 т воды ликвидировано.
Всего на тушение было привлечено одна единица специальной техники и 4 человека личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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