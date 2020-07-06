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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:00215

За неделю на Сумщине зарегистрировано 574 ЧП

В результате пожаров 3 человека погибли, 4 - травмированы. Огнем уничтожено и повреждено 20 зданий, 4 единицы автотракторной техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 78 оперативных выездов. Во время ликвидации пожаров спасены 3 человека, 40 зданий, 1 единицу автотракторной техники, всего материальных ценностей на сумму 5 млн. 35 тыс. грн.

Пиротехниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожено 158 боеприпасов времен Второй мировой войны, обнаруженные на территории области.

Как свидетельствует статистика, значительная часть пожаров приходится на жилой сектор. Поэтому спасатели в очередной раз предупреждают население: будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и крайне осторожными в обращении с огнем.

Другая опасность, - это пожары в природных экосистемах, которые могут привести к уничтожению лесных насаждений, зданий, и даже к травмам и гибели людей. Поэтому предостерегаем: не сжигайте сухую растительность, не разводите костры на открытых территориях и соблюдайте правила пожарной безопасности в лесах. При обнаружении признаков пожара в природных экосистемах немедленно звоните в Службу спасения "101", сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество ГСЧС

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