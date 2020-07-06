За неделю на Сумщине зарегистрировано 574 ЧП

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 78 оперативных выездов. Во время ликвидации пожаров спасены 3 человека, 40 зданий, 1 единицу автотракторной техники, всего материальных ценностей на сумму 5 млн. 35 тыс. грн.
Пиротехниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожено 158 боеприпасов времен Второй мировой войны, обнаруженные на территории области.
Как свидетельствует статистика, значительная часть пожаров приходится на жилой сектор. Поэтому спасатели в очередной раз предупреждают население: будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и крайне осторожными в обращении с огнем.
Другая опасность, - это пожары в природных экосистемах, которые могут привести к уничтожению лесных насаждений, зданий, и даже к травмам и гибели людей. Поэтому предостерегаем: не сжигайте сухую растительность, не разводите костры на открытых территориях и соблюдайте правила пожарной безопасности в лесах. При обнаружении признаков пожара в природных экосистемах немедленно звоните в Службу спасения "101", сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
В результате пожаров погиб 1 человек, еще 1 - травмирован. Огнем уничтожено и повреждено 20 зданий, 3 единицы автотракторной техники....
Случаев гибели и травмирования людей не зарегистрировано. Огнем уничтожено и повреждено 7 зданий, 5 единиц автотракторной техники....
В результате пожаров травмирован 1 человек. Огнем уничтожено и повреждено 12 зданий, 2 единицы автотракторной техники....
В результате пожаров травмирован 1 человек. Огнем уничтожено и повреждено 9 зданий, 3 единицы автотракторной техники....
Случаев гибели и травмирования людей на пожарах не зафиксировано. Огнем уничтожено и повреждено 13 зданий, 2 единицы автотехники....