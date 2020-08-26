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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:20247

На Сумщине не «разминулись» мопед и КамАЗ

Происшествие произошло 6 сентября, около 11:20, вблизи села Малый Бобрик на Краснопольщине.

В результате столкновения мопеда и грузовика в больницу попал 56-летний мопедист. Как предварительно установили работники полиции, местный житель, будучи за рулем мопеда не справился с управлением и допустил встречное столкновение с грузовым авто, которое принадлежит местному предприятию.

В результате аварии мужчина получил травму левой ноги, и сейчас находится в ортопедическом отделение областной больницы.

Правоохранители установили, что в момент столкновения оба водители были трезвые. Сейчас и машина, и двухколесник с места ДТП изъяты и находятся на специальной площадке Краснопольского отделения полиции.

По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст. 286 УК Украины, в рамках которого окончательно устанавливают причины и обстоятельства автоаварии, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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