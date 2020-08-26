На Сумщине легковушка слетела в кювет Сообщение о ДТП с пострадавшими, которое произошла на 37-м километре автодороги Н 12 «Сумы – Полтава», патрульные получили 6 сентября, около 13 часов.

Прибыв на место происшествия, инспекторы предварительно установили, что 24-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer, двигаясь в направлении города Тростянец, не выбрал безопасную скорость движения, после чего, не справившись с управлением, выехал за пределы проезжей части, где транспортное средство перевернулось в кювет.

В результате ДТП 29-летний пассажир получил телесные повреждения в виде раны левого плеча. Его доставили в больницу.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Тростянецкого отделения полиции для выяснения всех обстоятельств.