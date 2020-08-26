На Сумщине двух пособниц нелегала привлекли к административной ответственности На днях в районе населенного пункта Стариково в Глуховском районе пограничниками был задержан мужчина без документов.

Он пытался незаконно пересечь границу из Украины в РФ. По его словам, он является гражданином Молдовы.

В ходе проведения мероприятий по установлению личности задержанного и обстоятельств правонарушения пограничниками было установлено, что задержанный перед реализацией своего преступного плана некоторое время проживал в одном из отелей города Глухов.

Также правоохранители установили двух гражданок Украины, одна из которых предоставила иностранцу жилье, а именно номер в отеле, нарушив установленные правила, а другая способствовала в получении вида на жительство в этом номере иностранца без документов.

Об обнаружении признаков административного правонарушения ответственность, за которое предусмотрена ст. 206 КУоАП «Нарушение порядка предоставления иностранцам и лицам без гражданства жилья, транспортных средств и содействия в предоставлении других услуг» пограничники сообщили сотрудникам Глуховского ГО УГМС в Сумской области.

В дальнейшем сотрудниками миграционной службы на одну из гражданок был составлен соответствующий админпротокол и наложен штраф в размере 5100 гривен.

Вторую гражданку привлекли к административной ответственности за нарушение требований ст. 204 КУоАП «Нарушение порядка трудоустройства, приема на учебу, предоставления жилья, регистрации иностранцев и лиц без гражданства и оформления для них документов». Она получила штраф 1700 гривен.