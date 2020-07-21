Когда треть Сум получит горячую воду, никто не знает Если на прошлой неделе говорили о 5 или 10 сентября, то теперь конкретных сроков снова не называют.

Вопрос поднимали сегодня, 7 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии.

- Котельная Северного промузла готовиться к отопительному сезону согласно плана, - доложил директор Котельной Северного промузла Николай Жовтобрюх. – В основном работы все выполняются. Осуществляется сейчас прокрутка, наладка механизмов, хотя есть некоторые проблемные вопросы. Что касается подачи горячей воды, есть три основных вопроса организационно-финансового плана. Это подача газа на Котельную, получение номинации. Сейчас прорабатывается этот вопрос с газовиками. Вопрос пересмотра договора на транспортировку тепловой энергии с «Сумытеплоэнерго». Здесь основные вопросы по задолженности и вопрос химически очищенной воды. Есть проблема с приобретением материалов. Сейчас этот вопрос рассматривается, думаю, в ближайшее время эти вопросы должны быть решены. Ну и принятие объектов.

- Какая от нас нужна помощь, чтобы вы вовремя включили горячую воду? – спросил мэр Сум Александр Лысенко.

- Я знаю, что вы с руководством Сумского НПО проводили работу. Мне нужно время, чтоб разобраться после отпуска.

- Хорошо, сегодня в телефонном режиме мне расскажите, а потом у нас встреча на НПО.

- Александр Николаевич, - обратилась к мэру замдиректора ООО «Сумытеплоэнерго» Надежда Покутняя. – На сегодня одним из основных вопросов предоставления услуг горячего водоснабжения является погашение существующей задолженности завода перед «Сумытеплоэнерго» за транспортирование тепловой энергии. Прошу взять этот вопрос на контроль при разговоре с руководством завода.

Напомним: треть Сум, которым дает горячую воду КСПУ, с апреля сидят без нее. Уже называлось несколько дат возобновления поставок горячей воды – в июне, в июле, в сентябре…