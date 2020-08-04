В Сумах установили еще три эпизода развращения и изнасилования малолетних фотографом с Полтавщины Об этом сегодня, 7 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщил представитель городского отдела полиции.

- Среди раскрытых на прошлой неделе уголовных преступлений – два развращения и одно изнасилование малолетних, - доложил он. – Это мы устанавливаем дополнительные эпизоды преступной деятельности печально известного фотографа с Полтавщины.

Напомним: По ходатайству Сумской местной прокуратуры подозреваемому Валентину Василенко, фотографу из Горишних Плавней полтавской области, который совершил действия сексуального характера в отношении малолетней девочки, решением Ковпаковского районного суда г. Сумы 4 августа избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 29 сентября 2020 без права на залог.

Напоминаем, что девочка познакомилась с мужчиной в соцсети. Несколько дней они переписывались, а накануне договорились о встрече. При этом мужчина настаивал, чтобы та ничего не рассказывала родителям. В пятницу, 31 июля, мужчина приехал за ней на собственном авто и пообещал свозить в «Макдональдс», однако отвез ее на съемную квартиру в г. Сумы, где совершал с ней действия сексуального характера, которые можно квалифицировать как изнасилование.

Более того, подозреваемый продолжил писать девушке, договариваясь о следующей встрече, на которую он просил привести подружку. Эта переписка уже проходила под контролем правоохранителей, которые оперативно установили личность мужчины и в воскресенье, 2 августа, с участием роты особого назначения задержали его в соседней области. Установлено, что мужчина проживает на Полтавщине, ему 31 год и он известный фотограф.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 156 (развращение малолетнего) и ч. 4 ст. 152 (совершение действий сексуального характера, связанных с проникновением в тело другого лица) УК Украины. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщала пресс-служба прокуратуры области.