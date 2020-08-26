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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:13445

В Сумах пожарные снова тушили пожар в школе

6 сентября в 19:49 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании в неэксплуатируемом двухэтажном здании на ул. Мира.

На тушение направили отделения дежурного караула 2-й государственной пожарно-спасательной части. По прибытии на место вызова было установлено, что на первом этаже пламя охватило пол на площади до 20 кв. м и мусор на площади около 10 кв. м. Существовала угроза распространения огня по всему сооружению.

В 19:58 возгорание локализовали, а в 20:18 - потратив на тушение около 1,5 тонны воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 1 единица специальной техники и 4 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

За это год пожарные выезжали на тушение пожаров в бывшей школе № 16 больше десятка раз. Представитель пожарных даже обращался к мэру Сум Александру Лысенко во время аппаратного совещания обеспечить охрану здания. Тот сказал: «Хорошо»…

Общество Пожар Школа № 16

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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