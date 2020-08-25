В Сумской отдел полиции обратился житель Сум. Он рассказал правоохранителям, что днем на его мобильный телефон позвонил незнакомец, представившийся работником банка. Собеседник пояснил пенсионеру, что его карта блокируется. Во избежание ее блокировки, необходимо выполнить определенные действия.
Мужчина выполнил все указания «банковского работника», и только потом, когда обнаружил, что со счета исчезли 25 000 гривен, понял, что его обманули.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество».
Полицейские предупреждают граждан не доверять незнакомым собеседникам, кем бы они ни представлялись. Работники банков ни в коем случае не будут решать какие-либо финансовые операции с карточками клиентов за пределами банковских учреждений, и не будут выпытывать у вас конфиденциальную информацию по ним. Будьте благоразумными и не дайте себя обмануть, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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