В Сумах нуждаются в ремонте 4 подпорных стенки Но денег нет.

Вопрос ремонта подпорной стены на пл. Независимости обсуждался сегодня, 7 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии.

- Департаментом инфраструктуры был разработан проект, но средств на 2020 год нам никто не выделил, - поделился директор департамента Александр Журба. – Поэтому планируем на следующий год. Сделаем корректировку и на 21-й год запланируем в бюджет. Кстати, у нас уже 4 подборных стенки, которые нужно капитально ремонтировать.

Напомним: о ремонте этой подпорной стены говорят уже больше трех лет. Еще прошлым летом тогдашний директор департамента Эдуард Велитченко говорил, что ее вот-вот начнут ремонтировать сразу после ремонта подпорной стены на ул. Прокофьева. Ее завершили только в этом году. Тогда говорили о 1,5 млн грн.