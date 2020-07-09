В Сумах на самоизоляции 12 человек, вернувшихся из-за границы

По ее словам, всего с начала карантина насчитывалось 2669 человек, прибывший из-за границы, у 2657 закончился срок наблюдения. На учете сейчас остались 12 человека.
Об этом сегодня, 25 августа, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила замначальника «Службы 15-80» Людмила Бойко....
Об этом сегодня, 10 августа, во время аппаратного совещания в мэрии сообщил начальник «Службы 15-80» Валерий Марюхна....
Об этом сегодня, 27 июля, на аппаратном совещании в мэрии сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко....
Об этом сегодня, 13 июля, на аппаратном совещании в мэрии сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко....
В Министерстве здравоохранения разъяснили алгоритм действий для досрочного завершения самоизоляции гражданам, которые въехали в Украину из стран "красной зоны". Для...