В Сумах на самоизоляции 12 человек, вернувшихся из-за границы Об этом сегодня, 7 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, всего с начала карантина насчитывалось 2669 человек, прибывший из-за границы, у 2657 закончился срок наблюдения. На учете сейчас остались 12 человека.