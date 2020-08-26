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Андрей Деркач: «Люди разочаровались очередным вечерним шоу и потеряли веру в справедливость»

Партия «Наш край» идет на выборы, чтобы защитить людей от непрофессиональной власти и реванша старых вождей, стремящихся вернуться к власти.

Презентация команды Силы профессионалов и хозяйственников, с которой партия «Наш край» идет на местные выборы, состоялась на съезде в Киеве. Сам съезд начался необычно. В полной темноте на сцену поднялся сопредседатель партии, народный депутат Сергей Шахов и вкрутил на сцене лампочку. «Вот с таких малых шагов и начинаются великие дела. Чтобы вкрутить лампочку, нужен один человек. Тот, кто умеет и знает как. А вот популистов нужно четверо. Один будет обещать, второй снимать сериал, третий - клеить борды, а четвертый обвинять предшественников. Но никто из них лампочку так и не вкрутит».

По мнению представителей партии, Украина устала от популистов, бывших актеров, грантоедов и свадебных генералов. «Страну охватила эпидемия, и это не только эпидемия Covid. Это эпидемия жадности власти. Люди разочаровались очередным вечерним шоу и потеряли веру в справедливость, - с сожалением заметил член политсовета партии, народный депутат, лидер партии «Наш край» в Сумской области Андрей Деркач. - Местные выборы - это не борьба за власть и попытки найти виновных. Это история о родном крае. Возможность изменить ситуацию в родном регионе. В каждом крае есть природные богатства, высокообразованные специалисты и экономический потенциал. А главное - наши замечательные люди».

Особое внимание Андрей Деркач акцентировал на главных проблемах Сумщины - своего родного края. Нардеп считает, что область, в которой добывается 40% украинского нефти и большая часть газа, должна получать деньги от разработок в местные бюджеты. Сегодня Сумщина получает от использования собственных недр ноль процентов. Почему? Недоумение вызывает и нерешенный вопрос с коммунальным предприятием - Сумской ТЭЦ. Кто позволил отдать ТЭЦ в аренду оффшорной фирме - «прокладке»?

Для того, чтобы решить эти и другие наболевшие проблемы, партия презентовала программу «12 шагов для развития родного края». На съезде были представлены руководители местных команд партии, среди которых много известных и профессиональных людей. Защищать и развивать громады от «Нашего края» в Харьковской области будет академик Владимир Семиноженко, в мэры Одессы с партией идет Евгений Червоненко, в Днепре - мэр города в 2000 - 2014 годах Иван Куличенко.

В мэры Сум от партии идет начальник управления культуры в Сумской области Елена Мельник. «Основная проблема Сум - некомпетентность чиновников, случайные люди во власти, без опыта хозяйственной работы. Имея успешный опыт управления городским хозяйством, я смогу изменить город. Тарифы на коммунальные услуги следует снизить на 25%, решить транспортную проблему, сделать доступными медицинские услуги для жителей всей Сумской громады. Только создав комфортные условия, мы сможем остановить бегство сумчан из родного города. Они выезжают не из Сум, они бегут от беспомощности власти, оставляет их один на один со своими проблемами. «Наш край» сможет изменить ситуацию», - отмечает Елена Мельник.

Почетный гражданин города Сумы, глава областной администрации и областного совета (1992-1999) Анатолий Епифанов, присутствовавший на съезде, сказал, что простые люди уже давно хотят видеть в местных советах хозяйственников и профессионалов. Тех, кто умеет делать, а не только обещать.

Команду «Нашего края» поддерживают многие известные люди Украины. И все они - профессионалы. Как отметил кардиохирург, директор Института сердца Борис Тодуров, сейчас во власть заехали мальчики с рюкзачками. Те, кого вынес туда социальный лифт. Но никто из них не прошел социальной лестницы.

«В этом зале нет тех, кого вывел на вершину лифт. Есть люди, которые прошли все ступеньки, так же, как я. От простого медбрата до руководителя крупнейшего кардиохирургического центра. Мне это импонирует. Мы с этими людьми единомышленники, мы говорим как профессионалы на одном языке. Я понимаю, что эти люди, когда они придут и станут депутатами, мэрами, главами администраций, будут работать для людей. Потому что они прошли все ступени, и знают, что нужно людям», - отметил Борис Тодуров.

Напомним, по итогам местных выборов 2015 года «Наш край» занял третье место по стране по числу избранных депутатов местных советов. 

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