Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:121468

Президент Зеленский приезжает в Сумы завтра

На сайте Сумской облгосадминистрации сообщается, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Сумы во вторник, 8 сентября.

8 сентября Президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочей поездкой Сумскую область, говорится в сообщении. О цели и программе поездки ничего не говорится.

Политика Владимир Зеленский

По тематике

Сумчанин вручил президенту Украины Зеленскому два протокола об админнарушениях
07.07.2020 23:35

Сумчанин вручил президенту Украины Зеленскому два протокола об админнарушениях

Президент Украины не подал сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии, поэтому глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции сумчанин...

Информация о приезде президента Зеленского в Сумы пока не подтверждается
10.03.2020 17:24

Информация о приезде президента Зеленского в Сумы пока не подтверждается

В пресс-службе Сумской облгосадминистрации сообщили, что по состоянию на 17.00 аккредитация на мероприятия с участием президента Владимира Зеленского не проводится....

10.03.2020 09:00

Сумы готовятся к приезду президента

Завтра, 11 марта, в Сумах ждут президента Украины Владимира Зеленского....

Зеленскому подарили календарь с сумскими памятниками архитектуры
21.02.2020 18:10

Зеленскому подарили календарь с сумскими памятниками архитектуры

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал автор календаря, сумчанин Дмитрий Дубовик....

Зеленский передумал ехать в Сумы
18.07.2019 16:11

Зеленский передумал ехать в Сумы

Президент Украины Владимир Зеленский, о завтрашнем визите которого ходили упорные слухи, все же не приедет....

Новости

На Сумщине 1963 случая заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 09:03
В Сумах уже больше тысячи случаев коронавируса
Сегодня 08:24
В Сумах усилили карантин: полный перечень запретов
02.09.2020 16:40
Суд залишив без розгляду справу до «Сумського НВО» про стягнення майже 2 млн грн
Сегодня 16:32
В Сумах усилят контроль за соблюдением карантинных ограничений
Сегодня 16:28
В Сумах искали бомбу возле ЦУМа
Сегодня 16:21
На Сумщине противоправно обрабатывали поля пестицидами с помощью авиации
Сегодня 16:03
На Сумщине будут судить главного лесничего за 25 тыс грн взятки
Сегодня 15:42
Сумские пляжники остались без медалей на финале чемпионата Украины
Сегодня 15:01
На Сумщине полиция открыла уголовное производство из-за убийства собаки
Сегодня 14:28
Президент Зеленский приезжает в Сумы завтра
Сегодня 14:12
В Сумах на самоизоляции 12 человек, вернувшихся из-за границы
Сегодня 13:52
view counter

Статьи

"Альянс" из Липовой Долины перед стартом в первой лиге
05.09.2020 12:23
Андрей Деркач: У власти — эпидемия некомпетентности и жадности
04.09.2020 17:53
Активність політичних сил на Сумщині: свято для пенсіонерів, безоплатна юридична допомога та безкоштовне морозиво
04.09.2020 09:53
Бойлеры и отключение горячей воды ®
03.09.2020 16:53
Бюро правової допомоги Сумщини – осередки надання якісної правової допомоги жителям громад
03.09.2020 12:14
30 депутатів Сумської міської ради проігнорували звітування перед виборцями
02.09.2020 13:22
Почему покупать электроэнергию у ETG.UA выгоднее, чем у больших энергокомпаний? ®
02.09.2020 09:01
Ринок праці Сумщини: гендерні ознаки
01.09.2020 13:31
Зекоманда визначилася з кандидатами у мери
31.08.2020 19:48
Найкращі мами України отримали нагороди Національної премії «Мама року»
28.08.2020 10:01
Де на Сумщині знайти якість, комфорт і найбільш доступні ціни
27.08.2020 18:52
Кого найбільше потребують роботодавці Сумщини
26.08.2020 15:56
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.