Президент Зеленский приезжает в Сумы завтра

8 сентября Президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочей поездкой Сумскую область, говорится в сообщении. О цели и программе поездки ничего не говорится.
Президент Украины не подал сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии, поэтому глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции сумчанин...
В пресс-службе Сумской облгосадминистрации сообщили, что по состоянию на 17.00 аккредитация на мероприятия с участием президента Владимира Зеленского не проводится....
Завтра, 11 марта, в Сумах ждут президента Украины Владимира Зеленского....
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал автор календаря, сумчанин Дмитрий Дубовик....
Президент Украины Владимир Зеленский, о завтрашнем визите которого ходили упорные слухи, все же не приедет....