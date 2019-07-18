Президент Зеленский приезжает в Сумы завтра На сайте Сумской облгосадминистрации сообщается, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Сумы во вторник, 8 сентября.

8 сентября Президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочей поездкой Сумскую область, говорится в сообщении. О цели и программе поездки ничего не говорится.