На Сумщине будут судить главного лесничего за 25 тыс грн взятки Прокуратурой Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении главного лесничего одного из районных агролесохозяйственных предприятий по факту получения 25 тыс. грн неправомерной выгоды (ч. 1 ст. 368КК Украины).

По данным следствия, главный лесничий, воспользовавшись своим служебным положением, за предоставление возможности приобрести в агролесгоспе 100 куб. м древесины получил от физического лица определенный процент от ее стоимости. Средства указанный чиновник получал частями, и только после окончательного расчета в июле 2020 года пообещал реализовать древесину в полном объеме.

Противоправная деятельность главного лесничего разоблачена по материалам Управления стратегических расследований Следственным управлением ГУНП в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.