На Сумщине будут судить главного лесничего за 25 тыс грн взятки

По данным следствия, главный лесничий, воспользовавшись своим служебным положением, за предоставление возможности приобрести в агролесгоспе 100 куб. м древесины получил от физического лица определенный процент от ее стоимости. Средства указанный чиновник получал частями, и только после окончательного расчета в июле 2020 года пообещал реализовать древесину в полном объеме.
Противоправная деятельность главного лесничего разоблачена по материалам Управления стратегических расследований Следственным управлением ГУНП в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.