На Сумщине полиция разыскивает продавца «виртуального» товара Более 20 тысяч гривен потерял 61-летний мужчина, пытаясь приобрести на одном из сайтов объявлений мотор для лодки.

Как выяснили полицейские, в сети Интернет житель Шостки нашел объявление о продаже двигателя для лодки. Предложение его заинтересовало, поэтому для обсуждения всех условий будущей покупки, мужчина позвонил по указанному в объявлении номеру телефона.

Продавец заверил, что сначала нужно перечислить средства на его банковский счет, а уже на следующий день он отправит товар. На что покупатель, долго не раздумывая, согласился.

Перечислив 20500 грн на продиктованный ему счет банковской карты, стал ждать свой заказ.

Но ни на следующий день, ни через несколько дней заказ ему так и не пришел. Покупатель попытался связаться с продавцом, но это ему не удалось - телефон был выключен.

Мужчина, поняв, что стал жертвой мошенника, обратился с заявлением в полицию.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа или общественных или исправительных работ, или даже ограничение свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.