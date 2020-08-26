На Сумщине полиция разыскивает продавца «виртуального» товара

Как выяснили полицейские, в сети Интернет житель Шостки нашел объявление о продаже двигателя для лодки. Предложение его заинтересовало, поэтому для обсуждения всех условий будущей покупки, мужчина позвонил по указанному в объявлении номеру телефона.
Продавец заверил, что сначала нужно перечислить средства на его банковский счет, а уже на следующий день он отправит товар. На что покупатель, долго не раздумывая, согласился.
Перечислив 20500 грн на продиктованный ему счет банковской карты, стал ждать свой заказ.
Но ни на следующий день, ни через несколько дней заказ ему так и не пришел. Покупатель попытался связаться с продавцом, но это ему не удалось - телефон был выключен.
Мужчина, поняв, что стал жертвой мошенника, обратился с заявлением в полицию.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа или общественных или исправительных работ, или даже ограничение свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Пожилая женщина впустила в свою квартиру незнакомок и доверила им лечения больных ног. В результате пенсионерка потеряла 5000 гривен и...
Мужчина, пытаясь уберечь свою банковскую карточку от блокировки, сам того не подозревая, перечислил все свои сбережения аферисту....
Своих жертв злоумышленник выбирал среди невнимательных продавцов. Полицейские открыли уголовное производство и устанавливают все обстоятельства событий....
Чтобы зайти в жилище 80-летней бабушки, злоумышленница представилась работницей службы энергосбыта и попросила проверить показатели счетчика....
До 3 лет лишения свободы грозит женщине, которая мошенническим путем завладела средствами клиентов финансовой компании....