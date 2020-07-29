Сумские пляжники остались без медалей на финале чемпионата Украины

В соревнованиях принимали участие 16 мужских и 15 женских команд с наивысшим рейтингом по итогам предыдущих этапов.
Сумчане Максим Гладун и Евгений Журавель, а также Дарья Удовенко и Марина Гладун заняли пятые места. Еще одна сумская пара Влада Фенько / Елизавета Тарасенко заняла 9-е место.
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