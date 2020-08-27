Сборная Сумщины стартовала в чемпионате Украины по хоккею на траве На выходных в Виннице стартовал чемпионат Украины по хоккею на траве среди мужских команд.

В этом сезоне чемпионат проходит в новом формате – в Суперлиге и высшей лиге. Во втором по силе дивизионе впервые участвует сборная Сумщины "Шостка-Динамо", которая составлена из воспитанников КДЮСШ «Барса» из Шостки и СДЮШОР «Динамо» из Сум.

Наша команда сыграла три матча и все три проиграла: ХК «Винница» 4:5, «Олимпии-Авангард» (Винницкая обл.) 0:7 и Сборной Черновицкой области 2:3. В итоге пока наша команда с 3 очками занимает четвертое место из пяти в высшей лиге. Лидируют «Олимпия-Авангард» - 12 (в 3 матчах), Сборная Черновицкой области - 8 (2) и ХК «Винница» - 5 (2). На последнем месте ХК «Политехник-Старт» (Житомирская обл.) – 2 (2).