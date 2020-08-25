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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:54189

В Сумах разыграли кубок города по футзалу

«Форест» из Великих Вильм оформил золотой дубль в сезоне 2019/2020.

6 сентября в игровом зале спорткомплекса СумГПУ сезон 2019/2020 завершился розыгрышем Кубка города Сумы.

В 1/2 финала «СФ ХНУВД» разгромил «Валедианс-Peroff» 4:0, а «Форест» был сильнее «Урагана» 4:2.

В финале встретились победители Первой и Высшей лиги зимнего чемпионата. На перерыв команды ушли при равном счете, но во втором тайме более опытный «Форест» доказал свое превосходство в классе над амбициозным соперником. Поэтому команда из Великих Вильм добавляет в свою коллекцию еще один трофей – 5:2.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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