В Сумах разыграли кубок города по футзалу

6 сентября в игровом зале спорткомплекса СумГПУ сезон 2019/2020 завершился розыгрышем Кубка города Сумы.
В 1/2 финала «СФ ХНУВД» разгромил «Валедианс-Peroff» 4:0, а «Форест» был сильнее «Урагана» 4:2.
В финале встретились победители Первой и Высшей лиги зимнего чемпионата. На перерыв команды ушли при равном счете, но во втором тайме более опытный «Форест» доказал свое превосходство в классе над амбициозным соперником. Поэтому команда из Великих Вильм добавляет в свою коллекцию еще один трофей – 5:2.
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