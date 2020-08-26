На Сумщине противоправно обрабатывали поля пестицидами с помощью авиации В субботу, 5 сентября, во время инспектирования Глуховского района, работниками госэкоинспекции в Сумской области были выявлены нарушения правил применения пестицидов и агрохимикатов с помощью авиации.

Экоинспекторами установлено, что вблизи с. Дунаец работниками ООО «Глухов-Агроинвест» с вертолета МИ-2 проводилось внесения пестицидов «ЮНИ-КВАТ 200 РК» для десикации (подсушивания) подсолнечника. Во время разговора с исполнителями работ оказалось, что разрешительных документов на осуществление авиационной обработки сельхозугодий у агропредприятия не имеется.

В частности, согласно ДСП 8.8.1.2.001-98, для выполнения рабочих полетов при авиационном применении пестицидов, должны использоваться аэродромы и вертодромы сельхозавиации, которые имеют санитарный паспорт или разрешение на право эксплуатации. Также запланированные для авиационных обработок угодья необходимо заносить на карты-схемы землелесопользования.

Однако инспекцией установлено, что ООО «Глухов-Агроинвест» не выполнил вышеупомянутых и других требований государственных санитарных правил «Транспортировка, хранение и применение пестицидов в народном хозяйстве».

Поэтому агроном предприятия привлечен к ответственности, предусмотренной ст. 83 Кодекса Украины об административных правонарушениях.